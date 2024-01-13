МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Минобрнауки России допускает корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Названы факторы, которые поддержат цены на золото в 2024 году

"Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции", — указывается в публикации.

В пресс-службе уточнили, что централизованного повышения цен на обучение для студентов российских государственных вузов, учащихся на коммерческой основе, не будет.

Также отмечается, что дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых не очень хорошо работает.

Ранее в ряде вузов РИА Новости сообщили о повышении цен на обучение в 2024/2025 учебном году. Так, например, МФТИ повысит цены на обучение в среднем на 20% по сравнению с 2023/2024 учебным годом, больше, чем остальные вузы. "Синергия" планирует повысить стоимость в среднем на 5% по университету, Московский технологический институт будет стараться "держать некий баланс между ценой и качеством", а в РУДН сообщили, что стоимость может повыситься на 10-15%, но может и остаться неизменной.

В МИФИ сообщали, что обсуждают и утверждают стоимость обучения в апреле, когда Минобрнауки России доводит до вузов базовые нормативы на учебный год, а обсуждать заранее "не имеет смысла", так как стоимость по закону не может быть ниже установленных нормативов, а они пока не известны. В пресс-службе МИСИС также отмечали, что пока не приняли решение о ценах и примут не раньше мая.