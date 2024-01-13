КИШИНЕВ, 13 янв — ПРАЙМ. Правительство Румынии хочет продлить срок действия ограничения коммерческой надбавки на продукты, что позволит сохранить низкие цены на продовольственные товары, заявил глава министр сельского хозяйства Флорин Барбу. Румыния планирует увеличить мощности для экспорта зерна с Украины

Правительство Румынии в конце июня приняло решение ограничить цены на продовольственные товары, чтобы защитить покупательную способность граждан. В конце октября этот период был продлен еще на 90 дней.

"Правительство намерено продлить ограничение на торговую надбавку на основные продукты питания, срок действия этой меры истекает в конце этого месяца. В понедельник я проведу встречу с предпринимателями на эту тему", — заявил Барбу на брифинге.

По его словам, на данный момент принятые меры по защите малообеспеченных семей дали положительные результаты.

Министр отметил, что инфляция к концу года в Румынии снизилась до 6,6%, а покупательная способность румын улучшилась, но окончательно ситуация не исправится.

Если решение о продлении льготного для граждан периода будет принято, то субъекты торговой сети будут и дальше брать на себя ответственность за уровень коммерческих надбавок. Коммерческая надбавка производителя может составлять не более 20% от себестоимости продукта. Дистрибьюторы не могут повышать цену больше, чем на 5%. Надбавка в магазинах розничной торговли также не может быть больше 20% от закупочной цены.

В прошлом году власти снизили цены на белый хлеб, коровье молоко, йогурт, пшеничную муку, яйца, подсолнечное масло, куриное и свиное мясо, сахар, фрукты и овощи, мясной фарш, чеснок, рис, маргарин, дрожжи, сметану, пиво и другое.