Румыния хочет продлить период снижения цен на продукты за счет торговой надбавки
КИШИНЕВ, 13 янв — ПРАЙМ. Правительство Румынии хочет продлить срок действия ограничения коммерческой надбавки на продукты, что позволит сохранить низкие цены на продовольственные товары, заявил глава министр сельского хозяйства Флорин Барбу.
Правительство Румынии в конце июня приняло решение ограничить цены на продовольственные товары, чтобы защитить покупательную способность граждан. В конце октября этот период был продлен еще на 90 дней.
"Правительство намерено продлить ограничение на торговую надбавку на основные продукты питания, срок действия этой меры истекает в конце этого месяца. В понедельник я проведу встречу с предпринимателями на эту тему", — заявил Барбу на брифинге.
По его словам, на данный момент принятые меры по защите малообеспеченных семей дали положительные результаты.
Министр отметил, что инфляция к концу года в Румынии снизилась до 6,6%, а покупательная способность румын улучшилась, но окончательно ситуация не исправится.
Если решение о продлении льготного для граждан периода будет принято, то субъекты торговой сети будут и дальше брать на себя ответственность за уровень коммерческих надбавок. Коммерческая надбавка производителя может составлять не более 20% от себестоимости продукта. Дистрибьюторы не могут повышать цену больше, чем на 5%. Надбавка в магазинах розничной торговли также не может быть больше 20% от закупочной цены.
В прошлом году власти снизили цены на белый хлеб, коровье молоко, йогурт, пшеничную муку, яйца, подсолнечное масло, куриное и свиное мясо, сахар, фрукты и овощи, мясной фарш, чеснок, рис, маргарин, дрожжи, сметану, пиво и другое.
https://1prime.ru/macroeconomics/20240113/842791763.html