МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Бундесвер готовится к вооруженному конфликту против России, утверждается в статье в немецком таблоиде Bild за авторством Георгиоса Ксантопулоса и Юлиана Репке — последний известен своей агрессивно антироссийской позицией. Немецкие депутаты призвали наносить удары по целям в России

Как уточняется в материале, эти планы якобы содержатся в "секретном документе". Его предметом, по данным авторов, является сценарий, в котором "шаг за шагом, месяц за месяцем" описывается, как будет действовать российское руководство и "как НАТО придется защищаться".

При этом возможная эскалация между НАТО и Россией может якобы произойти уже в феврале этого года, с началом активного наступления российских вооруженных сил на позиции ВСУ, а через несколько месяцев, к июню, украинские силы, согласно этим данным, отступят.

"В "день Х", согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО прикажет перебросить 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера", — сообщается в статье.

Непосредственное столкновение сил России и НАТО, как утверждается, начнется летом будущего года.

"С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, кульминацией которых будет отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года", — говорится в материале.

Наиболее вероятным местом столкновения назван Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью, этот участок относится к территории входящих в НАТО Польши и Литвы.