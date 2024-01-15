МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Центробанки в третьем квартале прошлого года сократили международные валютные активы на более чем 160 миллиардов долларов, одновременно увеличив резервы со скрытой валютной структурой — до максимальных за пять лет 920 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. В МВФ оценят последствия конфискации активов России для валютной системы

Согласно данным организации, объем резервов, валютная структура которых не раскрывается, вырос на 3,7% — до 920 миллиардов долларов, что стало максимальным со второго квартала 2018 года уровнем. Их доля в общем объеме международных валютных активов увеличилась на 0,4 процентного пункта, до 7,73%.

В целом международные резервы Центробанков в июле-сентябре прошлого года сократились на 1,3% — до 11,9 триллиона долларов с 12,06 триллиона долларов. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2022 года.

Наиболее значительно в третьем квартале прошлого года сократился объем резервов в китайских юанях — на 4,7%, до 260,1 миллиарда долларов, и в швейцарских франках — на 4,5%, до 20,3 миллиарда долларов. При этом валютой, доля которой упала сильнее всего, стал доллар — на 0,26 процентного пункта, до 59,17%. Одновременно продолжила уменьшаться и доля евро — на 0,17 процентного пункта, до 19,58%.

В то же время вырос объем резервов в австралийских долларах — на 1,2%, до 222,4 миллиарда долларов, а также в японских иенах — на 0,3%, до 598,7 миллиарда долларов.

Интересно, что сильнее всего как в абсолютном, так и в долевом выражении выросли международные активы в нерезервных валютах: их объем подскочил сразу на 5,7% — до максимальных за все время 426,6 миллиарда долларов, а доля подросла на 0,27 процентного пункта — до 3,89%.