МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск открыто дал понять, что доверяет претенденту на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. "Втянуть в мировую войну". В США ответили на опасное заявление Никки Хейли

"Да", — ответил Маск в комментарии на вопрос пользователя "Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?" в соцсети X.

Ранее издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что Рамасвами заявил о намерении вывести США из НАТО в случае избрания на президентский пост в 2024 году. Как подчеркивает издание, политик "заявил многим людям, что выведет США из НАТО".

Авторы публикации отметили, что, невзирая на взгляды Рамасвами на роль Соединенных Штатов в альянсе, он не стремится полностью исключить страну из мировой политики.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что экс-президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз республиканцев. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в этом году.