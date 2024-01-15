2024-01-15T07:16:14+03:00
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2024
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Илон Маск назвал кандидата в президенты, которому доверяет
Макроэкономика
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Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск открыто дал понять, что доверяет претенденту на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. "Да",... ПРАЙМ, 15.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, илон маск, сша, вивек рамасвами
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск открыто дал понять, что доверяет претенденту на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.
"Да", — ответил Маск в комментарии на вопрос пользователя "Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?" в соцсети X.
Ранее издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что Рамасвами заявил о намерении вывести США из НАТО в случае избрания на президентский пост в 2024 году. Как подчеркивает издание, политик "заявил многим людям, что выведет США из НАТО".
Авторы публикации отметили, что, невзирая на взгляды Рамасвами на роль Соединенных Штатов в альянсе, он не стремится полностью исключить страну из мировой политики.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что экс-президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз республиканцев. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в этом году.