МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил о намерении вывести Соединенные Штаты из Североатлантического альянса в случае избрания на президентский пост в 2024 году, сообщает издание Politico, ссылаясь на источники, знакомые с его заявлением. Британский полковник спрогнозировал войну НАТО с Россией

Politico утверждает, что при победе Рамасвами или другого политика, разделяющего его взгляды на альянс, дни НАТО "будут сочтены".

Как подчеркивает издание, "кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО".

Рамасвами, согласно информации издания, придерживался мнения в частном порядке, что уже давно пора вывести США из альянса. При этом старший советник Рамасвами Триша Маклафлин, как пишет Politico, отказалась напрямую комментировать, как кандидат поступит в отношении Североатлантического альянса, но и не опровергла его позицию по поводу НАТО.

По ее словам, переданным изданием, "Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям…. Он также считает, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией".

При этом авторы публикации считают, что, невзирая на взгляды Рамасвами на роль Соединенных Штатов в альянсе, он не стремится полностью исключить страну из мировой политики.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что экс-президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.