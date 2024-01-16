МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Переговоры по украинскому конфликту, если они начнутся, будут проходить не на основе так называемой "формулы" Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации, заявил РИА Новости источник в Москве. Офис Зеленского: Киев не согласен на заморозку конфликта

"Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского и не в "копенгагенском формате", а между Россией и Украиной и исходя из ситуации "на земле" и политико-географических реалий", — отметил собеседник.

"Без России никакие встречи по Украине не имеют смысла", — подчеркнул источник. Он добавил, что "Киев сам себе юридически запретил переговоры с Россией, а Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак".

Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил Берн организовать мирный саммит по Украине. Она добавила, что выразила готовность организовать конференцию.

Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, однако режим Зеленского сам на законодательном уровне запретил себе вести переговоры. На Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.