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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240116/842804051.html
Источник уточнил позицию России в вопросе переговоров по конфликту
Макроэкономика
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Переговоры по украинскому конфликту, если они начнутся, будут проходить не на основе так называемой "формулы" Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации,... ПРАЙМ, 16.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, украина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Переговоры по украинскому конфликту, если они начнутся, будут проходить не на основе так называемой "формулы" Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации, заявил РИА Новости источник в Москве.
"Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского и не в "копенгагенском формате", а между Россией и Украиной и исходя из ситуации "на земле" и политико-географических реалий", — отметил собеседник.
"Без России никакие встречи по Украине не имеют смысла", — подчеркнул источник. Он добавил, что "Киев сам себе юридически запретил переговоры с Россией, а Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак".
Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил Берн организовать мирный саммит по Украине. Она добавила, что выразила готовность организовать конференцию.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, однако режим Зеленского сам на законодательном уровне запретил себе вести переговоры. На Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.