МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал идею об организации конференции на высшем уровне по разрешению украинского конфликта, которую высказал Владимир Зеленский. Офис Зеленского: Киев не согласен на заморозку конфликта

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил Берн организовать мирный саммит по Украине. Она добавила, что готова организовать конференцию.

"Я надеюсь, что это произойдет. Пора людям перестать погибать в окопах", — написал Маск в своем блоге в соцсети X, комментируя соответствующую новость.

Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского на законодательном уровне сам запретил себе вести переговоры. На Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам и в то же время игнорируют категорический отказ Украины.

Источник РИА Новости уточнил, что переговоры, "если и когда они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского и не в "копенгагенском формате", а между Россией и Украиной и исходя из ситуации "на земле" и политико-географических реалий".