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Украинские беспилотники пытались атаковать Воронеж
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Над Воронежем ночью отражена атака украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева. В одном многоквартирном доме ликвидировано... ПРАЙМ, 16.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Над Воронежем ночью отражена атака украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева.
В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе.
"Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах", — говорится в сообщении.
После поквартирного обхода будет уточнено число и характеристики поврежденного имущества. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", — отметил глава региона.
Позже Гусев уточнил со ссылкой на МЧС, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку.
"У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий", — написал губернатор.
Как сообщает Минобороны, над Воронежской областью были сбиты три беспилотника.
"С 01.50 до 02.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Средствами ПВО три аппарата были уничтожены, отмечает ведомство.