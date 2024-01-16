МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Над Воронежем ночью отражена атака украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева. Работники транспортной безопасности получат право подавлять беспилотники

В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе.

"Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах", — говорится в сообщении.

После поквартирного обхода будет уточнено число и характеристики поврежденного имущества. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", — отметил глава региона.

Позже Гусев уточнил со ссылкой на МЧС, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку.

"У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий", — написал губернатор.

Как сообщает Минобороны, над Воронежской областью были сбиты три беспилотника.

"С 01.50 до 02.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Средствами ПВО три аппарата были уничтожены, отмечает ведомство.