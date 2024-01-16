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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240116/842804828.html
Рамасвами заявил о поддержке Трампа на выборах
Макроэкономика
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Предприниматель Вивек Рамасвами, претендовавший на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что выходит из президентской гонки и поддержит... ПРАЙМ, 16.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, вивек рамасвами, дональд трамп, республиканская партия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Предприниматель Вивек Рамасвами, претендовавший на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что выходит из президентской гонки и поддержит экс-президента Дональда Трампа.
"Я принял решение выйти из президентской гонки", — заявил он в штабе в городе Де-Мойн, штат Айова.
Рамасвами добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на фракционных собраниях республиканцев в Айове и сообщить, что намерен поддерживать его на выборах.
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп побеждает других претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в половине округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывшая постпред при ООН Никки Хейли.