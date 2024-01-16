МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Предприниматель Вивек Рамасвами, претендовавший на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что выходит из президентской гонки и поддержит экс-президента Дональда Трампа. Трамп лидирует в гонке республиканцев в Айове

"Я принял решение выйти из президентской гонки", — заявил он в штабе в городе Де-Мойн, штат Айова.

Рамасвами добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на фракционных собраниях республиканцев в Айове и сообщить, что намерен поддерживать его на выборах.

Согласно предварительным результатам голосования, Трамп побеждает других претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в половине округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывшая постпред при ООН Никки Хейли.