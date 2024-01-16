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https://1prime.ru/macroeconomics/20240116/842804870.html
Трамп лидирует в гонке республиканцев в Айове
Макроэкономика
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Бывший президент США Дональд Трамп побеждает в борьбе за номинацию на фракционных собраниях республиканцев в штате Айова по итогам подсчета 40 тысяч голосов, свидетельствуют... ПРАЙМ, 16.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, дональд трамп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 16 янв – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает в борьбе за номинацию на фракционных собраниях республиканцев в штате Айова по итогам подсчета 40 тысяч голосов, свидетельствуют промежуточные итоги, которые опубликованы местным отделением партии.
Трамп заручился примерно 52% голосов, утвердив лидерство в гонке, которое ему прочили ведущие американские СМИ. Следом за ним с большим отрывом идут губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%).
Замыкает пятерку лидеров бизнесмен Вивек Рамасвами, заручившийся поддержкой лишь 7,8% проголосовавших.