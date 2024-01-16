ВАШИНГТОН, 16 янв – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает в борьбе за номинацию на фракционных собраниях республиканцев в штате Айова по итогам подсчета 40 тысяч голосов, свидетельствуют промежуточные итоги, которые опубликованы местным отделением партии. Рамасвами заявил о поддержке Трампа на выборах

Трамп заручился примерно 52% голосов, утвердив лидерство в гонке, которое ему прочили ведущие американские СМИ. Следом за ним с большим отрывом идут губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%).

Замыкает пятерку лидеров бизнесмен Вивек Рамасвами, заручившийся поддержкой лишь 7,8% проголосовавших.