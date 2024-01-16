МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сельское хозяйство в России показывает очень хорошие темпы развития, страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, рассказал президент России Владимир Путин. Россия вывела экономику на траекторию роста, заявил Мишустин

"Во всяком случае, сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов… все стабильно", — отметил Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

Ранее глава государства заявлял, что Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире. По его словам, на текущий момент она уступает лишь экономикам Китая, США, Индии и Японии.