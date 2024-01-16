2024-01-16T18:18:44+03:00
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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240116/842814442.html
Путин отметил полную продовольственную безопасность России
Макроэкономика
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Сельское хозяйство в России показывает очень хорошие темпы развития, страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, рассказал президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 16.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, сельское хозяйство, продовольственная безопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сельское хозяйство в России показывает очень хорошие темпы развития, страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, рассказал президент России Владимир Путин.
"Во всяком случае, сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов… все стабильно", — отметил Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Ранее глава государства заявлял, что Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире. По его словам, на текущий момент она уступает лишь экономикам Китая, США, Индии и Японии.