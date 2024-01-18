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В районе подмосковного Подольска сбили беспилотник
Макроэкономика
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В Подмосковье сбит беспилотник, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина. "Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника,... ПРАЙМ, 18.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, беспилотник, москва, сергей собянин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В Подмосковье сбит беспилотник, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
"Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на месте падения обломков, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
ВСУ время от времени пытаются атаковать ракетами и беспилотниками цели на территории центральных и южных регионов России.