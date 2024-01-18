МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В Подмосковье сбит беспилотник, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина. Украинские беспилотники пытались атаковать Воронеж

"Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на месте падения обломков, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

ВСУ время от времени пытаются атаковать ракетами и беспилотниками цели на территории центральных и южных регионов России.