МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Спрос на курьеров и дворников вырос в России за прошлый год — почти в четыре раза и на 33% соответственно, вместе с тем год к году увеличились и зарплатные предложения, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Авито Работа".

"За весь 2023 год число предложений о работе для курьеров выросло в 3,7 раза (+267%) в сравнении с 2022 годом, а размер зарплатных предложений изменился за год примерно на 30% и составил 95 000 рублей в месяц по стране", — говорится в исследовании.

Отмечается, что для курьеров предлагают разные формы занятости: частичную, посменную или полную, что также оказывает влияние на уровень зарплат.

"Рост спроса на курьеров происходит в связи с увеличением популярности доставки. Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них. Рост зарплатных предложений также связан с дефицитом кадров на рынке и с высоким уровнем конкуренции работодателей за курьеров", — пояснил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

Кроме того, за прошлый год с учетом сезонных колебаний спроса работодателей выросло и количество вакансий для дворников — на 33% год к году, а их средние предлагаемые заработные платы — на 23%, до 41 тысячи рублей.

Ранее, в октябре, компания сообщала агентству, что количество вакансий для дворников выросло в России в третьем квартале в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, вместе с тем увеличились и зарплатные предложения — на 20%, до 32 468 рублей. Тогда это объяснили тем, что инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства постоянно развивается — в российских городах появляются новые сервисы и возможности для более быстрого и простого доступа граждан к бытовым услугам, и сфера ЖКХ нуждается как в рабочих, так и профильных специалистах.