2024-01-23T07:55:29+03:00
2024-01-23T07:55:29+03:00
2024-01-23T07:55:29+03:00
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Экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока побил рекорд
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Почти 30 тысяч тонн рыбопродукции оформлено на экспорт на Дальнем Востоке с начала года, это самое большое количество таких грузов с 2019 года, сообщает Приморское межрегиональное... ПРАЙМ, 23.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, рыболовство, дальний восток, экспорт, рыба
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — ПРАЙМ. Почти 30 тысяч тонн рыбопродукции оформлено на экспорт на Дальнем Востоке с начала года, это самое большое количество таких грузов с 2019 года, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С начала января 2024 года из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 683 партии рыбы и морепродуктов общим весом 29,2 тысячи тонн. Начиная с 2019 года это самое большое количество рыбопродукции, оформленной на экспорт в январе", — говорится в сообщении.
Продукцию отправляли в разные страны мира. В Китай оформлено 22,5 тысячи тонн рыбопродукции, в Южную Корею – 6,1 тысячи, в Японию – 0,6 тысячи. Также небольшие партии рыбы и морепродуктов в январе поставляли в ОАЭ, Тайвань и Израиль.
В управлении РИА Новости уточнили, что за аналогичный период января 2023 года экспорт составил чуть более 12 тысяч тонн, оформлено 443 партии рыбопродукции.
Больше всего у импортеров востребованы минтай, треска и живой краб.