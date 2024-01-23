ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — ПРАЙМ. Почти 30 тысяч тонн рыбопродукции оформлено на экспорт на Дальнем Востоке с начала года, это самое большое количество таких грузов с 2019 года, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам в некоторых регионах

"С начала января 2024 года из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 683 партии рыбы и морепродуктов общим весом 29,2 тысячи тонн. Начиная с 2019 года это самое большое количество рыбопродукции, оформленной на экспорт в январе", — говорится в сообщении.

Продукцию отправляли в разные страны мира. В Китай оформлено 22,5 тысячи тонн рыбопродукции, в Южную Корею – 6,1 тысячи, в Японию – 0,6 тысячи. Также небольшие партии рыбы и морепродуктов в январе поставляли в ОАЭ, Тайвань и Израиль.

В управлении РИА Новости уточнили, что за аналогичный период января 2023 года экспорт составил чуть более 12 тысяч тонн, оформлено 443 партии рыбопродукции.

Больше всего у импортеров востребованы минтай, треска и живой краб.