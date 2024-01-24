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https://1prime.ru/macroeconomics/20240124/842874412.html
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире
Макроэкономика
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Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила бывшего президента Дональда Трампа с победой на... ПРАЙМ, 24.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв — ПРАЙМ. Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила бывшего президента Дональда Трампа с победой на первых в стране праймериз, которые состоялись во вторник в штате Нью-Гэмпшир.
"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать", — заявила она в ходе выступления перед сторонниками.
По словам политика, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее занимала пост губернатора.
"Я голосовала за Трампа дважды. Я была горда тем, что служила Америке в его кабинете. Я соглашаюсь со многими его политиками. Я решила вступить в гонку, потому что беспокоюсь о будущем нашей страны", — подчеркнула Хейли.