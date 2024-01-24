КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв — ПРАЙМ. Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила бывшего президента Дональда Трампа с победой на первых в стране праймериз, которые состоялись во вторник в штате Нью-Гэмпшир. Трамп назвал Путина умным и влиятельным человеком

"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать", — заявила она в ходе выступления перед сторонниками.

По словам политика, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее занимала пост губернатора.

"Я голосовала за Трампа дважды. Я была горда тем, что служила Америке в его кабинете. Я соглашаюсь со многими его политиками. Я решила вступить в гонку, потому что беспокоюсь о будущем нашей страны", — подчеркнула Хейли.