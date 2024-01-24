МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россияне стали чаще задумываться о сокращении второстепенных расходов и создании накоплений, доля тех, кто имеет сберегательные планы на текущий год, достигла трети, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), результаты которого есть у РИА Новости. Россияне назвали желаемую величину месячного дохода

"Выросло число тех, кто планирует больше внимания уделять созданию накоплений — их доля увеличилась на 5,3 процентного пункта, с 28,5% до 33,8%. При этом на 4,2 процентного пункта выросла доля тех, кто нацелен на минимизацию второстепенных расходов — с 16,2% до 20,4%", — сказано в материалах.

Вместе с тем, как выяснили эксперты, снизилось число заинтересованных в подработке: их доля составила 26,1%, тогда как годом ранее была 32,8%. Кроме того, упала доля тех, кто ничего не планирует менять в своей финансовой стратегии — с 22,5% до 19,7%.

"Снижение числа тех, кто заинтересован в подработке, говорит о постепенной стабилизации материального положения граждан на фоне адаптации экономики к вызовам последних лет", — считает гендиректор Moneyman Александр Пустовит.

При этом смена приоритетов в сторону создания накоплений, сокращения второстепенных трат и пересмотра финансовой стратегии, по его словам, связана с общим переходом на финансовое поведение, направленное преимущественно на сбережение средств.