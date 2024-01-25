МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной казны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя поддержку комитетом по международным отношениям Сената США законопроекта о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.

Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг.

"Остап Бендер знал четыреста "способов отъема денег". Коллективный Запад на наших глазах создает еще один. И не чтит при этом ни закон, ни право. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной (казны — ред.)", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, "благими намерениями" американские сенаторы так выстлали для национальной экономики США дорогу в "ад". "Билль о конфискации резервов России на сумму в 300 миллиардов долларов — мина замедленного действия под западным инвестиционным рынком. Поскольку его принятие окончательно и бесповоротно подорвет доверие к Вашингтону. Да и к Брюсселю, где отдельные члены Евросоюза уже протягивают руки к российским дивидендам. Как это делает сейчас Бельгия, уже оповестившая о намерении направить в этом году Киеву 611 миллионов евро из доходов от замороженных российских средств", — объяснил парламентарий.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.