ПЕКИН, 25 янв — ПРАЙМ. Новые ограничения Тайваня на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию вступают в силу в четверг. СМИ раскрыли, сколько мировая экономика заплатит за Тайвань

Министерство экономики острова 26 декабря 2023 года заявило, что с 25 января Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию на 45 пунктов "с целью осуществления международного сотрудничества, а также чтобы препятствовать использованию тайваньский высокотехнологичных товаров в военных целях".

Ведомство поясняло, что ЕС, США и другие партнеры Тайбэя недавно проанализировали обломки вооружений с полей сражений и суммировали результаты анализа в перечне общих высокоприоритетных задач, который охватывает 45 кодов Гармонизированной системы описания и кодирования товаров для оборудования, а также электронных и механических компонентов, которые широко используются в коммерческих целях, но также могут использоваться для производства оружия.

"Новые 45 наименований товаров, подпадающих под действие классификации по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности – ред.), были добавлены в список экспортного контроля, который соответствует требованиям ЕС, США и других дружественных альянсов, они расширяют сферу действия ограничений экспортного контроля на экспорт в Россию и Беларусь", — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем отмечалось, что заявки на получение лицензий на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Беларусь будут тщательно проверяться и не будут одобряться в принципе.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.