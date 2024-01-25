СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал международным разбоем решение комитета сената США о поддержке передачи Украине замороженных российских активов.

Комитет по международным отношениям сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.

"Данное решение комитета – международный разбой. Если его поддержит сенат, то это откроет для США ящик Пандоры. Больше никто в мире не будет относиться к США как к стране, в которой гарантируют безопасность активов и инвестиций. США будет грозить негласный экономический бойкот. Никто в мире не захочет связываться с экономическими государственными преступниками", — сказал Шеремет РИА Новости.

Кроме того, по его словам, своим решением сенат создаст прецедент и развяжет руки России для принятия аналогичного решения в отношении американских активов.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.