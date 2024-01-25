МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Для евролибералов страшнее всего — сочетание двух высоко вероятных факторов: усиление евроскептиков в Евросоюзе и избрание Дональда Трампа президентом США, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в этом случае правящие ныне в Европе политические силы будут действовать в непривычной для себя ситуации наименьшего благоприятствования их замыслам и планам.

Он привел карту Европейского Совета по международным делам, где красным цветом выделены страны, где евроскептики находятся на первом месте по рейтингам (Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия и Италия), а желтым — на втором и третьем (Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Германия, Румыния, Болгария, Испания и Португалия).

Это все ведущие страны Западной и Северной Европы, отметил Пушков, цитируя, как "сокрушается либеральная пресса": "В случае их победы Евросоюз может стать неуравляемым".

"От себя добавим, что грядущая неуправляемость ЕС выглядит как сильное преувеличение, элемент либеральной пропаганды, для которой характерны истерические мотивы", — указал сенатор.