МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия заняла четвертую строчку из 34-х в рейтинге европейских стран по уровню безработицы в 2023 году, лидером стала Мальта, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Испании, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы самые курящие страны мира

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Как отмечают эксперты, 2023 год в части рынка труда в Европе продолжил нести на себе и отголоски локдаунов времен пандемии, и последствия инфляционных шоков из-за разрыва цепочек поставок, и негативные эффекты для экономики после резкого ограничения европейского бизнеса в энергетической сфере из-за разрушения деловых связей с Россией.

В целом в 2023 году ситуация все же постепенно стабилизировалась, цены на энергоносители заметно снизились, а повышение ставок в экономике помогло немного снизить инфляцию. При этом из проанализированных 34 стран Европы 19 показали рост безработицы.

Для оценки ситуации на рынке труда в различных странах в 2023 году, эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, подготовили четвертый ежегодный рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы.

Исследование безработицы в странах Европы проведено на основе оценок экспертов РИА Новости. В качестве исходных данных брались статистические отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), опубликованные национальными статистическими агентствами и Евростатом. Оценка безработицы осуществлялась за IV квартал 2023 года, а динамика рассчитывалась относительно IV квартала 2022 года.

РОССИЯ В ЛИДЕРАХ

Как свидетельствуют исследования, безработица в России в последние годы существенно снизилась. На конец 2023 года уровень безработицы в России опустился до 2,9% против 3,7% в конце 2022 года и 6,1% в конце 2020 года. В текущем рейтинге Россия занимает высокую четвертую строчку, хотя еще в конце 2020 года была на восемнадцатой позиции. Раскрыто место России в мире по уровню инфляции

В целом эксперты констатируют, что проблема безработицы в масштабах России фактически решена, а сложности с поиском работы есть в отдельных территориях и среди узких специалистов.

Среди всех проанализированных стран, согласно исследованию, в конце 2023 года самая низкая безработица наблюдалась на Мальте, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,5%. Такой результат аналитики называют очень низким, он свидетельствует о серьезном дефиците работников на рынке труда.

На втором и третьем местах по уровню безработицы в текущем рейтинге расположились Чехия и Польша. В этих странах уровень безработицы на конец 2023 года составил 2,6% и 2,8% соответственно. Как поясняют специалисты, низкая безработица очень часто является позитивным явлением для работников, так как позволяет быстрее найти работу, а зарплаты нередко предлагают относительно высокие.

Однако высокая напряженность на рынке труде имеет и негативный эффект. Кадровый дефицит очень часто ограничивает дальнейшие темпы роста экономики, так как для расширения производств и запуска новых товаров и услуг может не найтись необходимый персонал. В России тоже все чаще говорят о проблеме нехватки работников, в противовес проблеме занятости населения. В частности, по данным опроса Банка России, в конце 2023 года о проблемах с наймом персонала сообщили почти 60% компаний, а 75% компаний подняли зарплату, чтобы удержать сотрудников.

СТРАНЫ-СЕРЕДНЯЧКИ И АУТСАЙДЕРЫ

В середине рейтинга расположился страны с безработицей на уроне 3,5%-6%. При этом медианный уровень безработицы среди 34 проанализированных стран изменялся умеренно. Так, в текущем исследовании медианное значение уровня безработицы составило 5,1% против 4,6% в исследовании 2022 года и 5,2% в 2021 году. Неожиданный фаворит. Британцы назвали самую успешную экономику

В нижней части рейтинга расположились страны с высокой безработицей. На последней позиции в рейтинге по доле ищущих работу, как и годом ранее, расположилась Испания (12%). Греция в рейтинге по итогам 2023 года заняла предпоследнее место с долей безработных на уровне 9,6%, что можно даже назвать "победой", так как ранее в этой стране безработица была намного выше.

Расположившаяся на третьем с конца месте Швеция по итогам 2023 года характеризовалась безработицей на уровне 8%, в этой стране она за 2023 год выросла на 1,2 процентного пункта. Италия и Финляндия заняли четвертое и пятое места с конца, в текущем рейтинге безработица в этих странах составила 7,6% и 7,5%.

Согласно исследованию РИА Новости, на Мальте, которая лидирует в рейтинге, безработица почти в пять раз ниже, чем в замыкающей таблицу Испании. При этом результат первой пятерки рейтинга в 3,2 раза лучше средней безработицы в пяти странах, занимающих последние места в рейтинге. Таким образом, ситуация с занятостью в странах Европы сильно дифференцирована.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В 19 СТРАНАХ

В 2023 году 19 стран из проанализированных показали рост безработицы. Худшая динамика безработицы была в Финляндии, где за год она выросла на 1,4 процентного пункта. Также достаточно большим приростом безработицы характеризовалась Швеция. Тут в 2023 года она выросла на 1,2 процентного пункта. Еще у семи стран прирост безработицы был в диапазоне 0,5-1 процентного пункта.

Россия в 2023 году показала хороший результат в части динамики безработицы. Доля безработных в стране сократилась на 0,8 процентного пункта, что является четвертым результатом среди исследованных стран. Для сравнения, медианное значение безработицы по странам Европы в 2023 году выросло на 0,1 процентного пункта.

При этом наибольшее снижение безработицы в прошедшем году наблюдалось в Греции, где за год доля безработных сократилась на 2,1 процентного пункта. На Кипре безработица также показала существенное снижение — минус 1,2 процентного пункта.