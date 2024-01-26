2024-01-26T00:36:59+03:00
2024-01-26T00:36:59+03:00
2024-01-26T00:36:59+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240126/842893836.html
Французский историк осадил тех, кто говорит об "агрессии России"
Макроэкономика
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Нападение России на Запад невозможно, заявил в интервью L'invité французский историк и демограф Эммануэль Тодд. "Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены... ПРАЙМ, 26.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, франция, россия, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нападение России на Запад невозможно, заявил в интервью L'invité французский историк и демограф Эммануэль Тодд.
"Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер", — сказал он.
Тодд рассказал, при каких обстоятельствах Россия будет вынуждена применить крайние меры обороны.
"Я надеюсь, что наши лидеры в курсе современной российской военной доктрины. Она гласит, что, учитывая превосходство стран НАТО в таких сферах, как демография и численность населения, в случае возникновения угрозы России, ее народу и государству будет принято решение о нанесении превентивного удара тактическим ядерным оружием", — отметил ученый.
Он указал на несостоятельность аргументов тех, кто утверждает, что Россия якобы хочет вторгнуться в Европу.
"Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим", — заключил Тодд.
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