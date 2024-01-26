МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нападение России на Запад невозможно, заявил в интервью L'invité французский историк и демограф Эммануэль Тодд. Французский историк предрек сближение России и Германии

"Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер", — сказал он.

Тодд рассказал, при каких обстоятельствах Россия будет вынуждена применить крайние меры обороны.

"Я надеюсь, что наши лидеры в курсе современной российской военной доктрины. Она гласит, что, учитывая превосходство стран НАТО в таких сферах, как демография и численность населения, в случае возникновения угрозы России, ее народу и государству будет принято решение о нанесении превентивного удара тактическим ядерным оружием", — отметил ученый.

Он указал на несостоятельность аргументов тех, кто утверждает, что Россия якобы хочет вторгнуться в Европу.

"Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим", — заключил Тодд.

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