ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. В США прошла первая в истории казнь азотом, процедура заняла около получаса, сообщает генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл.

Он ранее сообщил, что таким способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, который был осужден за заказное убийство в 1988 году. Эта высшая мера санкционирована в трех штатах, но на практике пока ни разу не применялась. Во время казни осужденному через дыхательную маску пускают азот, это вызывает гипоксию и смерть.

"Генпрокурор разрешил проведение казни в 19:56 по местному времени, Смита признали мертвым в 20:25 по местному времени", — говорится в заявлении Маршалла.

Он отметил, что "Смита казнили за отвратительный поступок, совершенный им более 35 лет назад: заказное убийство невинной женщины, которая, по общему мнению, была благочестивой женой, любящей матерью и бабушкой".

По мнению Маршалла, первое в американской истории исполнение высшей меры наказания таким способом подтвердило "эффективность и гуманность этого метода", а мрачные прогнозы активистов и СМИ "были спекулятивными". Он добавил, что "Алабама добилась чего-то исторического".

Согласно официальным данным, Смит совершил убийство по заказу пастора Вестсайдской церкви Христа, который из-за долгов и внебрачной связи оформил страховку на свою супругу и заказал ее киллеру. Преступление не было спонтанным, Смит получил за него тысячу долларов и столько же его сообщник, убийство было совершено охотничьим ножом и сопряжено с побоями.

Как сообщают местные СМИ, последними словами осужденного была благодарность за поддержку, а также фраза "сегодня вечером Алабама стала причиной, по которой человечество делает шаг назад".

Смит, как сообщается, сам выбрал такой способ. Несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него до этого оказались безуспешны. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти посредством введения смертельного коктейля, однако исполнители не сумели в отведенное для казни время ввести в вену катетер.