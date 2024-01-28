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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240128/842913714.html
Власти получили 100 заявлений на выплаты после обрушения дома в Ростове
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Правительство приняло 100 заявлений на выплату матпомощи после инцидента с обрушением дома в Ростове-на-Дону, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "По состоянию... ПРАЙМ, 28.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, ростов-на-дону, выплаты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство приняло 100 заявлений на выплату матпомощи после инцидента с обрушением дома в Ростове-на-Дону, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"По состоянию на 18.00 от жильцов аварийного дома по улице Нариманова, 72/3 поступило 109 заявлений на выплату единовременной матпомощи в связи с утратой имущества первой необходимости", — написал он в своем Telegram-канале.
72 человека (31 семья) решили переехать в маневренный фонд. Им подготовили квартиры в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Квартиросъемщики дома перемещены в гостиницу, заключил губернатор.
27 января произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. На следующий день первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.