РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство приняло 100 заявлений на выплату матпомощи после инцидента с обрушением дома в Ростове-на-Дону, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Переехать не предлагали". Жители дома в Ростове прокомментировали ситуацию

"По состоянию на 18.00 от жильцов аварийного дома по улице Нариманова, 72/3 поступило 109 заявлений на выплату единовременной матпомощи в связи с утратой имущества первой необходимости", — написал он в своем Telegram-канале.

72 человека (31 семья) решили переехать в маневренный фонд. Им подготовили квартиры в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Квартиросъемщики дома перемещены в гостиницу, заключил губернатор.

27 января произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. На следующий день первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.