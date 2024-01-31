МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россияне ищут новую работу прежде всего из-за низких зарплат и из-за желания карьерного роста, а плохие отношения в коллективе в меньшей степени стимулируют сотрудников пойти на такой шаг, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру".

"Среди основных причин, которые побудили респондентов заняться поисками новой работы: низкая зарплата — 50%; желание карьерного роста — 30%; сложности с руководством — 14%; переквалификация — 12%; сокращение/закрытие организации — 12%; проблемы с выплатами зарплаты — 8%; плохие отношения с рабочим коллективом — 3%", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2010 россиян. Уточняется, что вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа.

Так, почти треть россиян, участвовавших в исследовании, на текущий момент заняты поиском новой работы. При этом 42% респондентов полагают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы, 41% же настроены менее оптимистично, поскольку думают, что стоящие предложения появятся весной. Еще 11% уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале есть только для работников определенных дефицитных профессий, а для 6% первая половина года наименее удачна для поисков работы.

В целом россияне считают, что самыми доступными для поиска сферами в данный момент являются рабочие профессии (48%) и сфера услуг (42%). Далее идут продажи (35%), розничная торговля (23%), общественное питание (20%), промышленность (20%), ИТ (15%). Остальные сферы получили менее значительное количество голосов.

"Участники опроса также уверены, что труднее всего в ближайшее время будет найти работу в таких сферах, как юриспруденция (34%), финансы (32%), энергетика и добыча сырья (26%). Наиболее устойчивыми и перспективными, согласно результатам исследования, респонденты считают ИТ (25%), далее следуют промышленность (15%), медицина и фармация (11%), энергетика и добыча сырья (11%)", — добавляется в материалах.