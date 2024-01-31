МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Примирение России с Украиной и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для французского издания L'Obs. ЕС "не видит свет в конце украинского тоннеля", заявил Боррель

"И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины", — отметил он.

Боррель призвал дать Киеву средства, необходимые для того, чтобы занять территории. К ним он отнес, в частности, ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений.

Кроме того, чиновник указал на необходимость усилить украинскую ПВО.

Также он заявил, что необходимо развивать европейский ВПК. По словам Бореля, данная отрасль в настоящее время далека от готовности к решению стоящих перед ней задач.