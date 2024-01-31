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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240131/842939655.html
"Не должны позволять". Боррель высказался о возможности примирения
Макроэкономика
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Примирение России с Украиной и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для французского издания L'Obs. "И снова появляется... ПРАЙМ, 31.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Примирение России с Украиной и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для французского издания L'Obs.
"И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины", — отметил он.
Боррель призвал дать Киеву средства, необходимые для того, чтобы занять территории. К ним он отнес, в частности, ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений.
Кроме того, чиновник указал на необходимость усилить украинскую ПВО.
Также он заявил, что необходимо развивать европейский ВПК. По словам Бореля, данная отрасль в настоящее время далека от готовности к решению стоящих перед ней задач.