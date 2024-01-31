СТАМБУЛ, 31 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года заняла первое место в списке стран, импортирующих товары в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов, сообщило в среду турецкое Бюро статистики (TUİK). Индия возглавила топ-25 стран по оборонному экспорту, пишут СМИ

"С января по декабрь 2023 года включительно Россия заняла первое место среди стран по импорту товаров в Турцию, поставив продукции на 45 миллиардов 602 миллиона долларов. В декабре РФ поставила в Турцию продукции на 4,2 миллиарда долларов, доля среди остальных стран — 14,5%", — сообщило бюро в пресс-релизе.

За РФ по импорту следуют КНР, ФРГ, Италия и США, на долю пяти стран суммарно приходится более 44% импорта.

Что касается экспорта турецкой продукции, то первое место по показателю заняла ФРГ, получившая за год товаров из Турции более чем на 21 миллиард долларов. Также в первой пятерке США, Ирак, Великобритания и Италия.

В целом за год объем экспорта возрос на 0,6% до 255,7 миллиарда долларов, а импорт снизился на 0,5% до 361,7 миллиардов. Дефицит внешней торговли снизился на 3,2% со 109,5 миллиардов долларов до 105,9 миллиарда.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов.