ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Объем производства непризнанной Приднестровской Молдавской республики сократился в прошлом году на 12% из-за блокирующих действий Молдавии, промышленный сектор потерял рынки сбыта, заявил РИА Новости первый вице-премьер ПМР Сергей Оболоник. Экс-премьер Молдавии оценил схемы закупок газа властями страны

"Меры, которые Молдова осуществляет в отношении Приднестровья, оказали свое влияние на экономические итоги года. Сокращены объемы экспорта. В Приднестровье экспорт является ключевым показателем деятельности промышленности. Объём промышленного производства практически эквивалентно экспорту сократился на 12%", — сказал Оболоник.

Он отметил, что системное падение ВВП и объемов производства оказывает депрессивное влияние на экономику. По его словам, в целом ситуация тяжелая, динамика отрицательная. Проблемы тут же проецируются на доходы бюджета Приднестровья.

"Связано это, конечно, и с работой промышленного сектора, который потерял рынки сбыта на восточном направлении. Разумеется, из сбыта полностью исчезла Украина. Логистика в Российскую Федерацию очень подорожала и, по сути, в ряде случаев не позволят осуществлять экспорт тех или иных товаров, усугубляясь еще и блокирующими действиями со стороны Республики Молдова по некоторым отраслям промышленности", — отметил Оболоник.

Он подчеркнул, что работа крупнейших предприятий Приднестровья затруднена из-за блокирующих действий Молдавии.

"Предприятия Приднестровья сталкиваются с проблемами, связанными не только с ведением таможенных пошлин. В настоящий момент крайне затруднена работа крупнейших предприятий Приднестровья, таких как "Электромаш", "Молдавизолит", завод "Потенциал", которым заблокирован экспорт, и он осуществляется только при разрешении специальных комиссий Молдовы. К сожалению, комиссия собирается не системно, положительных решений – минимальное количество", — сказал Оболоник.

Он отметил, что резкое ухудшение финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также риски остановки негативным образом влияют на сохранение персонала. По его словам, потеря квалифицированных специалистов не позволит восстановить потенциал предприятий.

"Мы встречаемся с проблемами, связанными с экологическими сборами со стороны Республики Молдова. Металлургическое предприятие вынуждено платить экологический сбор и, разумеется, в Приднестровье, и в Молдове. Такие же проблемы сейчас преследуют крупное предприятие, занимающееся производством цемента", — отметил Оболоник.

РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа, в том числе для работы ряда предприятий, заявил Оболоник. В Молдавии раскрыли, почему хранят газ на Украине

"Мы отмечаем, что те объемы, которые сложились в течение последних двух лет, недостаточны для полноценного обеспечения Приднестровья природным газом в зимний период. Среднесуточный объем в 5,7 миллиона кубических метров, к сожалению, при понижении температур, необходимости осуществления деятельности теплоэнергетических предприятий не позволяет удовлетворить все потребности", — сказал Оболоник.

Он обратил внимание на то, что в Приднестровье действует достаточно большой промышленный комплекс. По его словам, в непризнанной республике в приоритетном режиме природный газ направляется для удовлетворения нужд населения и работы системы теплоэнергетики.

"В настоящий момент такие предприятия, как Рыбницкий цементный комбинат, кирпичный завод, мы не в состоянии удовлетворить по заявкам на природный газ. Металлургический завод работает в минимальной своей потребности в целях сохранения предприятия. В общем, ситуация достаточно тяжелая. Мы нуждаемся в объемах газа. Мы могли бы производить, есть спрос на электроэнергию, на производство электроэнергии Молдавской ГРЭС больше, чем мы выгружаем сейчас", — отметил Оболоник.

СИТУАЦИЯ В ПМР

Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.

С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.