ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Нет гарантий, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и далее будет соглашаться на финансирование Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Euractiv: Венгрия вызывает "все больший дискомфорт" у стран ЕС

"Я бы не строил какие-то сценарии на годы, если речь идет о гарантиях того, что Виктор Орбан уже будет играть в команде", — заявил Туск после окончания внеочередной встречи глав стран ЕС в Брюсселе.

При этом он отметил, что убедить Орбана удалось без "сложных игр".

"Я рад, что это было простым методом. Ему сказали: Господин Орбан, ты или с нами, или не с нами, а это принесет свои последствия. Иногда твердая и ясная позиция намного эффективнее, чем сложные игры", — сказал польский премьер, выступление которого транслирует Польское телевидение.

Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".

Ранее евродепутат от Австрии в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что средства, одобренные для Киева, можно было потратить лучше в самом ЕС и странах-членах, добавив, что "Украина давно превратилась в бездонную финансовую яму".