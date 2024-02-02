МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России в январе 2024 года снизился на 540,2 миллиарда рублей — это максимальное падение с марта 2022 года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В ЦБ подсчитали, сколько россиян перестали экономить

В марте 2022 года объем наличных в обращении снизился на 953,3 миллиарда рублей. А сопоставимое с январем текущего года снижение было в апреле 2022 года, тогда объем наличных уменьшился на 534,1 триллиона рублей. В декабре 2023 года объем наличных вырос на 341,7 миллиарда рублей — это максимальный прирост с июля 2023 года.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с РИА Новости объяснил январскую динамику сезонным эффектом, связанным с "пиковыми" бюджетными выплатами в конце года (расходы федерального бюджета за декабрь 2023 года достигли 5,5 трлн рублей), а также с новогодними праздниками и каникулами, с массовым выездом россиян на курорты, в том числе и за рубеж.

"Дополнительную роль играют и высокие ставки по вкладам, способствующие перетоку наличных "из-под подушек" в банки", — добавил он.

Эксперт добавил, что на 1 января 2024 года в кассах банков, в банкоматах и "в пути" находились наличные на сумму свыше двух триллионов рублей, однако эта сумма включает наличную иностранную валюту.