ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Спецслужбы США осведомлены о персональной коррумпированности Владимира Зеленского, написал известный американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack. ТАС: конгрессмены США пришли в ужас от коррупции на Украине

Как он сообщил со ссылкой на источники, руководитель ЦРУ Уильям Бернс посещал Киев, чтобы проинформировать об этом, а также о недовольстве ряда подчиненных Зеленского из-за его "чрезмерной доли"

"В прошлом году директор ЦРУ секретно летал в Киев с целью лично предупредить, что Вашингтон в курсе его персональной коррумпированности", — отметил Херш.

Кроме того, по словам журналиста, Бернс предупредил Зеленского о недовольстве в рядах его подчиненных из-за того, что их руководитель берет "слишком большой кусок награбленного".