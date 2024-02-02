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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240202/842963870.html
США знают о коррумпированности Зеленского, заявил журналист Херш
Макроэкономика
Новости
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Спецслужбы США осведомлены о персональной коррумпированности Владимира Зеленского, написал известный американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack. Как... ПРАЙМ, 02.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, сша, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Спецслужбы США осведомлены о персональной коррумпированности Владимира Зеленского, написал известный американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.
Как он сообщил со ссылкой на источники, руководитель ЦРУ Уильям Бернс посещал Киев, чтобы проинформировать об этом, а также о недовольстве ряда подчиненных Зеленского из-за его "чрезмерной доли"
"В прошлом году директор ЦРУ секретно летал в Киев с целью лично предупредить, что Вашингтон в курсе его персональной коррумпированности", — отметил Херш.
Кроме того, по словам журналиста, Бернс предупредил Зеленского о недовольстве в рядах его подчиненных из-за того, что их руководитель берет "слишком большой кусок награбленного".