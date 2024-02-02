МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Центр популяризации российской органической продукции, где представлены продукты со всей страны, в том числе водка и джин, открылся в Китае, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В Китае состоялась ярмарка по экономическому сотрудничеству с Россией

"В Китае открылся центр популяризации российской органической продукции. Там представлены лучшие российские органические продукты со всех уголков страны, в том числе: мука, крупы, винодельческая продукция, продукция из дикорастущего сырья, мед, соки и консервированная продукция, а также крепкие органические напитки (водка и джин)", — сообщили там.

Отмечается, что всего в экспозиции размещено около 40 видов продукции от 20 российских производителей.

На церемонии открытия с приветственным словом выступил директор департамента проектов устойчивого развития Роскачества Александр Чумак. "Рынок Китая является одним из приоритетных для наращивания поставок российской органической продукции АПК. Уверен, что создание центра… придаст новый импульс деловой активности между нашими странами, а российская органическая продукция придется по вкусу гражданам Китайской Народной Республики", — заявил он.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов в свою очередь подчеркнул, что уникальность этого проекта в том, что в приоритет ставится не продажа сырья, а популяризация и продажа готовой российской органической продукции через современные розничные форматы.

В рамках визита также прошли переговоры с Сельскохозяйственной научно-технической компанией "Лэши" по вопросам совместной работы по подготовке участия централизованного стенда российской органической продукции на международной выставке BioFach China 2024, которая пройдет в июне текущего года, а также стороны посетили органическое хозяйство группы компании "Чжунъянхун" (свиноферма и теплица).