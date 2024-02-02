АНКАРА, 2 фев — ПРАЙМ. Правительство Турции испытывает сильное давление со стороны США на экономику, но отказаться от работы с Россией невозможно, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Катырин назвал последствия проблем в расчетах с Турцией

Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физлицам из России, намеревающимся завести карточку, сообщали "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, ведущих бизнес с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявлял РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе страны. В Кремле в курсе ситуации со счетами компаний из РФ в Турции, Москва в диалоге с Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Имеются некоторые блокировки в денежных переводах из России в Турцию. Это во многом отголоски неправильной политики правительства. В настоящее время правительство (Реджепа) Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность. Россия — один из главных торговых партнеров Турции. Турция не может отказаться от России в экономике. У нас уже был печальный опыт во время падения российского самолета в Сирии, попытки давления США были. Россия для Турции — главный энергопоставщик. Любые старания игнорировать, отказаться от России безуспешны. Турецкий народ – друг России, Китая и Ирана. Это и в плане экономики", — сказал Перинчек.

"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание сообщало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь, источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.