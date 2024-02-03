МЕХИКО, 3 фев — ПРАЙМ. Депутаты аргентинского конгресса поддержали в целом пакет законопроектов, предложенный президентом Хавьером Милеем, исключив из него значительное число положений для дальнейшего обсуждения и голосования. Власти Аргентины сократили список подлежащих приватизации госкомпаний

"144 голоса "за", 109 — "против". Голосование признано утвердительным", — заявил спикер конгресса Мартин Менем в ходе сессии, которую транслировала в YouTube газета Nacion.

Непосредственно перед голосованием депутат-либертарианец Габриэль Борнорони зачитал список положений, исключенных из этого голосования для дальнейшего обсуждения — десятки пунктов, включающие объявление ЧС в различных сферах, экономические и налоговые изменения, будут вынесены на отдельное голосование и обсуждение. Следующая сессия назначена на ближайший вторник.

В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.

Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.

Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.