МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Скандалы из-за действий Владимира Зеленского вызывают у западных союзников Киева ошеломление, заявил в интервью YouTube-каналу "Вышка" бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. Залужный сообщил Зеленскому неутешительные новости, пишет WP

Его спросили, как Запад воспринимает политическую борьбу на Украине, и в первую очередь — события вокруг несостоявшейся отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.

По оценке Кривоноса, Запад от этого пребывает в "антивосторге". "Они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно офиса президента", — сказал генерал.

По мнению Кривоноса, Киеву постоянно нужны одергивания со стороны Запада — зачастую лишь союзники в состоянии удержать руководство страны от "бестолковых" решений.

В начале недели в Киеве начали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента вынужден был публично опровергнуть это заявление.