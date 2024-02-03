2024-02-03T06:03:53+03:00
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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240203/842974466.html
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего Запад в "ошеломлении" от Зеленского
Макроэкономика
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Скандалы из-за действий Владимира Зеленского вызывают у западных союзников Киева ошеломление, заявил в интервью YouTube-каналу "Вышка" бывший первый заместитель командующего Сил... ПРАЙМ, 03.02.2024
макроэкономика, впк, экономика, новости, украина, всу, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Скандалы из-за действий Владимира Зеленского вызывают у западных союзников Киева ошеломление, заявил в интервью YouTube-каналу "Вышка" бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.
Его спросили, как Запад воспринимает политическую борьбу на Украине, и в первую очередь — события вокруг несостоявшейся отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.
По оценке Кривоноса, Запад от этого пребывает в "антивосторге". "Они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно офиса президента", — сказал генерал.
По мнению Кривоноса, Киеву постоянно нужны одергивания со стороны Запада — зачастую лишь союзники в состоянии удержать руководство страны от "бестолковых" решений.
В начале недели в Киеве начали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента вынужден был публично опровергнуть это заявление.