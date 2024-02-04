МИНСК, 4 фев — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что министерства финансов двух стран вырабатывают стратегию работы на 2024 год и последующий период с белорусским госдолгом, чтобы он "не давил на бюджет". В Белоруссии заявили, что готовы вместе с Россией выходить на внешние рынки

"Прошедший Высший госсовет (Союзного государства — ред.) стал историческим по уровню принятых решений. Основное — это, конечно, принятые направления развития нашей интеграции на 2024-2026 годы. Важный блок — работа с государственным долгом, обеспечение макроэкономической и финансовой сбалансированности", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, "белорусской экономике Россия идет навстречу, слышит все предложения". "Министерства финансов вырабатывают стратегию на 2024 год работы с долгом и работы с процентами и на 2025-2026 годы для того, чтобы госдолг не давил на бюджет, и те ресурсы, которые высвобождаются, мы могли бы направлять на инвестиционные проекты, могли поддерживать программ развития, принятые в нашей стране, а также сохранить на безопасном уровне золотовалютные резервы нашей республики", — сообщил Крутой.