2024-02-04T22:38:00+03:00
2024-02-04T23:33:03+03:00
2024-02-04T22:38:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240204/842980545.html
Минск и Москва создают план работы с госдолгом страны
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что министерства финансов двух стран вырабатывают стратегию работы на 2024 год и последующий период с белорусским госдолгом,... ПРАЙМ, 04.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, белоруссия, госдолг
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/76/835567682.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/76/835567682.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/76/835567681.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/76/835567681.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/76/835567680.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/76/835567680.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20240204/842980499.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 4 фев — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что министерства финансов двух стран вырабатывают стратегию работы на 2024 год и последующий период с белорусским госдолгом, чтобы он "не давил на бюджет".
"Прошедший Высший госсовет (Союзного государства — ред.) стал историческим по уровню принятых решений. Основное — это, конечно, принятые направления развития нашей интеграции на 2024-2026 годы. Важный блок — работа с государственным долгом, обеспечение макроэкономической и финансовой сбалансированности", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, "белорусской экономике Россия идет навстречу, слышит все предложения". "Министерства финансов вырабатывают стратегию на 2024 год работы с долгом и работы с процентами и на 2025-2026 годы для того, чтобы госдолг не давил на бюджет, и те ресурсы, которые высвобождаются, мы могли бы направлять на инвестиционные проекты, могли поддерживать программ развития, принятые в нашей стране, а также сохранить на безопасном уровне золотовалютные резервы нашей республики", — сообщил Крутой.