МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Больше всего подвержены выгоранию специалисты, работающие с людьми и с финансами – например, работники сферы услуг и бухгалтеры, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру". Эксперт раскрыл, ценность каких сотрудников возросла в условиях дефицита

"Наиболее подвержены выгоранию специалисты, которые часто и много контактируют с людьми, а также те, кто работает с финансами…. В пятерку наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению попали работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты", — говорится в результатах исследования, в котором приняли участие 1710 начальников отделов и руководителей компаний во всех федеральных округах России.

Как правило, об эмоциональном и физическом истощении работников в компании узнают от руководителей отделов и специалистов по работе с персоналом, с помощью личных встреч и онлайн-опросов. Каждый десятый отмечает, что сотрудники сами обращаются напрямую к работодателю и рассказывают о проблеме.

Абсолютное большинство представителей компаний заявили, что за год их сотрудники столкнулись со стрессом и выгоранием. При этом 16% работодателей считают, что это личные переживания конкретного сотрудника, а не проблема компании. По мнению опрошенных, в топ-5 стрессовых ситуаций, провоцирующих выгорание, входят большой объем задач, давление по срокам выполнения, поиски решений в конфликтных ситуациях, неадекватное поведение начальства и стихийное планирование.

Первым признаком выгорания руководители считают раздражительность сотрудника. Далее следуют падение эффективности работы, пессимистичные настроения, постоянные конфликты работника при решении рабочих задач и тревожное поведение.

"Основными методами борьбы со стрессом и выгоранием работодатели считают: краткосрочный отпуск на пару дней (53%), индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности (44%), встречи с психологом (21%), перевод в другой отдел/на другую должность (6%)", — сказано в материалах (вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа).

В свою очередь, чувство защищенности у сотрудников, по мнению представителей компаний, в основном формирует стабильная зарплата, дружелюбная атмосфера в коллективе, адекватное руководство, уютный офис, ДМС и репутация компании.