ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае — основной показатель инфляции — в январе 2024 года оказался отрицательным, сократившись на 0,8% по сравнению с показателем января прошлого года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР.

Ведомство связывает очередное снижение CPI с высокой базой января прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,3%.

CPI в январе упал на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в городах, и в сельской местности. Продовольственные товары подешевели на 5,9%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%, потребительские подешевели на 1,7%, услуги подорожали на 0,5%.

Цены на свежие фрукты в январе в годовом выражении упали на 9,1%, на овощи и зелень — на 12,7%, яйца подешевели на 6,4%, продукция водного промысла – на 3,4%, молочная продукция подешевела на 0,8%, цены на мясо снизились на 11,6%, в том числе свинина подешевела на 17,3%.

Услуги здравоохранения в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,3%, как и цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия, цены на транспорт и связь упали на 2,4%, цены на жилье выросли на 0,3%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в январе в годовом выражении снизился на 2,5%.

Ранее официальный представитель государственного статистического бюро КНР Лю Айхуа заявила, что ситуация с низкими ценами в Китае постепенно смягчится, дефляции в стране не произойдет.

С февраля 2023 года индекс потребительских цен (CPI) Китая не поднимался выше 1%, нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, отрицательным индекс был в июле, октябре и ноябре. Ранее в статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.

По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста показателя примерно в 3%.