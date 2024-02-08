МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Кризис в Германии сигнализирует о том, что впереди еще много проблем, пишет Bloomberg. В Германии призвали Шольца уладить торговый конфликт с США до осени

Экономическая стагнация, проблемы с недвижимостью и самый высокий уровень банкротства компаний в Европе усиливаются с начала украинского конфликта, который привел к резкому росту цен на электроэнергию для энергоемких производителей страны.

Эксперты предполагали, что после сокращения немецкой экономики в последнем квартале прошлого года, в 2024 году ее ждет небольшая передышка, но этого не случилось. Спрос заемщиков на инвестиции в оборудование, производство и технологии значительно снизился, что в свою очередь может затруднить внутренний спрос в долгосрочной перспективе.

"Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, но в Германии все усугубляется высокими ценами на энергоносители. В автомобильном секторе также есть проблемы из-за нарастающей доли Китая", — отметил управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро.

Крупнейшая экономика Европы утратила репутацию стабильной и переживает сложный период из-за растущей конкуренции во всех областях, от автомобилестроения до оборудования. Худший кошмар Шольца начинает сбываться, пишет СМИ

Скачок процентных ставок выявил проблему в секторе недвижимости. Кредитор Deutsche Pfandbriefbank AG увеличил резервы на возможные потери по ссудам, отметив "сохраняющуюся слабость" рынка недвижимости. Крупные владельцы недвижимости в Германии — Adler Group SA и Rene Benko's Signa — под угрозой ликвидации и банкротства. Повышение процентных ставок привело к падению цен на недвижимость почти на 11% по сравнению с пиком роста в 2022 году.

В январе кредиты и облигации на сумму более 13,6 миллиарда, выпущенные немецкими компаниями, были признаны проблемными. Это в 13 раз превышает уровень Италии.

"Кризис распространяется на другие секторы. Около 15% компаний ФРГ испытывают трудности, что является самым высоким показателем в Европе", — отмечается в отчете консалтинговой компании Alvarez & Marsal.

Неопределенное политическое будущее Германии также оказывает влияние на ее экономику. Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьюинг заявил, что обеспокоенность ростом крайне правой партии АдГ способствует сокращению инвестиций.