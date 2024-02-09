МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Поставки российских алмазов после запрета США на их ввоз продолжатся альтернативными способами, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Антверпену предсказали потерю доходов из-за санкций на российские алмазы

Минфин США ранее в четверг сообщил, что с 1 марта власти страны запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата. Запрет также касается изделий с российскими бриллиантами (и в том случае, если их огранка произведена в третьих странах).

"Маловероятно, что американские потребители быстро найдут замену камням из нашей страны и поэтому поставки просто-напросто пойдут в США альтернативными способами, например, в качестве страны их происхождения будет указываться не Россия, а ЮАР или иное государство, в котором ведется добыча алмазов", — сказал эксперт, отметив, что на глобальном рынке из-за действий G7 возможно временное снижение цен на российские алмазы, "тем не менее оно долго не продлится".

"В свою очередь, запрет США на ввоз алмазов из России может привести к скачку цен на камни на американском рынке на 10-15 процентов. Однако доля прямых их продаж из России в структуре импорта США скорее всего мизерная, поскольку они ведутся через такие крупные торговые центры, как Бельгия, Израиль, Индия и другие", — указал Хазанов.

Страны G7 в декабре сообщили о введении с начала нового года поэтапного запрета на ввоз российских алмазов и бриллиантов. В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации камней.