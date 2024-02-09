МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Доля расчетов в долларах во внешней торговле России снизилась до 13% против порядка 50% до 2022 года, виной этому стала недальновидная политика США, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин назвал ошибкой использование доллара для внешнеполитической борьбы

"До 2022 года примерно 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчётах с третьими странами, а сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились", — сказал президент РФ.

Он напомнил, что это США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. "Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире", — уверен Путин.

Вместе с тем, расчеты в юанях до 2022 года были примерно 3%. "Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же, 34% с небольшим, в юанях", — сказал президент.

"Зачем Соединенные Штаты это сделали? Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло. Больше того, смотрите: другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываются за продажу нефти в юанях", — добавил президент. Таким образом, США сами убивают доллар, подчеркнул Путин.