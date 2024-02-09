АНКАРА, 9 фев — ПРАЙМ. Проблема с платёжными переводами между РФ и Турцией полностью не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортёров, поступают соответствующие сигналы, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе в Анкаре. Источник рассказал об идее создания российско-турецкого банка

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой.

"Нет, проблема полностью не устранена. Поступают сигналы от экспортёров, нынешняя ситуация негативно влияет на бизнес-сектор. Переговоры между соответствующими ведомствами двух стран продолжаются", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, турецкая сторона понимает риски торговли с Россией в условиях "доминирования США и Великобритании в мировой финансовой системе".

"Причины нынешней проблемы известны, они вызваны санкционной политикой США. Но есть понимание, конечно, что это может нанести серьёзный урон торговым отношениям между Турцией и Россией", — подчеркнул он.

Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января.

Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчёркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.