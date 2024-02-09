2024-02-09T20:53:21+03:00
2024-02-09T20:53:21+03:00
2024-02-09T20:53:21+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240209/843035037.html
СМИ: санкции против России не работают, но Европа продолжает в них верить
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Несмотря на уже очевидную неэффективность антироссийских санкций, Европа продолжает верить, что они в конце концов окупятся, заявил в эфире радио RMC французский журналист Николя... ПРАЙМ, 09.02.2024
макроэкономика, экономика, промышленность, новости, франция, санкции, антироссийские санкции, экономика, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Несмотря на уже очевидную неэффективность антироссийских санкций, Европа продолжает верить, что они в конце концов окупятся, заявил в эфире радио RMC французский журналист Николя Пуанкаре.
Как отмечает журналист, экономика России работает на полную мощность, в 2023 году она выросла на 3,6%, а МВФ увеличил вдвое прогноз на 2024 год, уровень безработицы не поднимается выше 3%, а инфляция не достигла катастрофических значений, несмотря на рост. Все это гораздо лучше показателей Европы, что на фоне многочисленных санкций выглядит "издевкой" над Западом.
"Если коротко, то все основные показатели российской экономики в зеленой зоне, и это при том, что Запад всеми силами хотел поставить Россию на колени", — отмечает журналист.
Пуанкаре добавляет, что Россия нашла способ обойти потолок цен на нефть, а также наладила производство тех товаров, поставки которых прекратились из западных стран, в частности косметическую продукцию.
"Европа продолжает жить надеждой, что ее санкции окупятся даже несмотря на то, что нынешняя ситуация доказывает обратное", — отмечает он.