МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Несмотря на уже очевидную неэффективность антироссийских санкций, Европа продолжает верить, что они в конце концов окупятся, заявил в эфире радио RMC французский журналист Николя Пуанкаре. Посольство в Риге рассказало об ущербе Латвии от санкций

Как отмечает журналист, экономика России работает на полную мощность, в 2023 году она выросла на 3,6%, а МВФ увеличил вдвое прогноз на 2024 год, уровень безработицы не поднимается выше 3%, а инфляция не достигла катастрофических значений, несмотря на рост. Все это гораздо лучше показателей Европы, что на фоне многочисленных санкций выглядит "издевкой" над Западом.

"Если коротко, то все основные показатели российской экономики в зеленой зоне, и это при том, что Запад всеми силами хотел поставить Россию на колени", — отмечает журналист.

Пуанкаре добавляет, что Россия нашла способ обойти потолок цен на нефть, а также наладила производство тех товаров, поставки которых прекратились из западных стран, в частности косметическую продукцию.

"Европа продолжает жить надеждой, что ее санкции окупятся даже несмотря на то, что нынешняя ситуация доказывает обратное", — отмечает он.