БРЮССЕЛЬ, 10 фев — ПРАЙМ. Правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, само замораживание является незаконной мерой, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Российский посол назвал размер замороженных в Нидерландах активов

"Замораживание" активов нашей страны – мера незаконная, и все разрабатываемые так называемые механизмы по использованию средств ЦБ России представляют собой в чистом виде мошеннические схемы. В соответствии с нормами международного права имущество иностранного государства пользуется иммунитетом от исполнительных мер, и никаких правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них у Евросоюза не было и быть не может", – сказал Логвинов.

По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира.

"Данная российская позиция общеизвестна и, что важно, разделяется подавляющим большинством стран мира. Еэсовцы это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря", – сказал российский дипломат.

Он добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.

"В любом случае, решения об использовании в своих интересах чужих активов несомненно будут иметь для Брюсселя негативные последствия, в том числе для репутации Евросоюза и стабильности еврозоны. Это однозначно пошлет негативный сигнал иностранным инвесторам и правительствам третьих стран, которые зададутся логичным вопросом: какой смысл делать капиталовложения в ЕС, если инвестиции могут быть банально украдены? Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит", – сказал он.