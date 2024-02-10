АНКАРА, 10 фев — ПРАЙМ. Ужесточение санкций США в конце прошлого года привело к серьезным трудностям в торгово-экономических отношениях России и Турции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. 

Карты национальной платежной системы "Мир"

Турецкие банки снова начали принимать платежи из России, пишет СМИ

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.

"В конце года – ужесточение американских санкций, которое привело к возникновению очень серьезных трудностей в двусторонних торгово-экономических отношениях. Этим всем приходится заниматься помимо, разумеется, текущей работы по обеспечению делегационного обмена, защиты прав и интересов наших граждан, их консульского обслуживания. В общем на турецком направлении у нашей дипломатии всегда есть поле для деятельности. Скучать не приходится", — сказал дипломат.

Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января.

Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.