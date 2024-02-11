ПРАГА, 11 фев — ПРАЙМ. Правительству Чехии пора начинать переговоры с Еврокомиссией (ЕК) о процессе перехода на евро, но завершить его мог бы лишь следующий кабмин, поскольку процедура может занять 5-6 лет, заявил в субботу министр по европейским делам Мартин Дворжак, выступая по Чешскому ТВ. "Больше помогаем Путину". Чехи разочаровались в поддержке Украины

"Думаю, что идеальный вариант – это еще до следующих парламентских выборов (запланированы на осень 2025 года) провести переговоры с Еврокомиссией об условиях присоединения к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II). Мы примем решение о том, сможем ли мы работать в ERM II. Это можно сделать без какого-либо риска или последствий. Но окончательное решение о вступлении Чехии в еврозону приняло бы следующее правительство", — сказал Дворжак.

В противном случае, подчеркнул министр, новому кабмину всю процедуру перехода на евро пришлось бы начинать с самого начала. А поскольку она длится, исходя из опыта других стран, 5-6 лет, то не укладывается во временные рамки деятельности одного правительства, в один избирательный период.

На этой неделе известный экономист Петр Заградник был утвержден советником Дворжака по вступлению в ERM II и введению евро. Национальному экономическому совету при правительстве и Законодательному совету при правительстве поручено до октября этого года оценить преимущества вступления в ERM II и связанные с этим законодательные вопросы.

Дебаты о евро в Чехии с новой силой вспыхнули после того, как президент республики Петр Павел в новогоднем обращении к согражданам заявил, что в год 20-летия вступления в ЕС необходимо вспомнить взятые при этом республикой обязательства. Несмотря на споры о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и ориентированной на экспорт экономикой, расположенной в центре Европы, единая валюта — это логичное будущее, подчеркнул Павел.

Для вступления в еврозону стране надо соответствовать четырем критериям. Уровень инфляции должен быть не более чем на 1,5 процентных пункта выше среднего уровня инфляции в трех странах еврозоны с самым низким ростом цен, а долгосрочная процентная ставка должна быть не более чем на два процентных пункта выше среднего уровня в трех странах еврозоны с самой низкой инфляцией.

Следующий критерий устанавливает максимальный дефицит бюджета на уровне 3% ВВП и максимальный коэффициент задолженности на уровне 60% ВВП. Последний критерий — стабильность обменного курса, для чего необходимо два года членства в ERM II.