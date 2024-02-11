ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине и призывая коллег голосовать против. В Венгрии рассказали, как ЕС давил на Орбана из-за средств для Киева

Сенат собрался на редкое субботнее заседание, чтобы проработать выделение Киеву 60 миллиардов долларов биллем, из которого для повышения шансов на утверждение исключили вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией.

"Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день", — сказал республиканец из Юты.

Его выступление продолжалось три часа и 56 минут. Оно выглядело классическим "филибастером" — тактикой обструкции законотворческого процесса.

Уже в воскресенье возможно голосование о завершении обсуждения инициативы, которая предполагает также выделение денег Израилю и Тайваню, и постановке ее на утверждение верхней палатой конгресса. Чтобы заблокировать законопроект на этом этапе требуется 41 голос из ста.

"Завтра (в воскресенье) мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект, несмотря на отсутствие в нем тех условий, на которых мы настаивали месяцы назад. Посмотрим, что они скажут. Я действительно надеюсь, что они передумают. Для этого есть все причины", — сказал Ли, имея в виду однопартийцев, которые поддержали инициативу в ходе процедурных голосований.

Он предупреждал об угрозе втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов, астрономичности сумм, которые уже выделены Украине, снижающейся популярности такой поддержки, коррумпированности киевских властей, отсутствии в Вашингтоне внятной украинской стратегии, давлении со стороны европейцев, требующих от США возобновить финансирование, и тяжести миграционного кризиса, с которым столкнулись американцы.

"Но не волнуйся, Америка. Уверен, что в этот раз все будет иначе. Уверен, что ничего плохого не случится. Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить", — саркастически сказал Ли.

Он предложил множество поправок к законопроекту, но каждая была отвергнута демократами, в том числе о запрете на использование бюджетных средств США на зарплаты украинским бюджетникам, пенсии украинским старикам и восстановительные работы.