Депутат Нестеровский:отказ Молдавии от российского газа привел к спаду экономики
КИШИНЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Отказ властей Молдавии от российского газа привел страну к сильному экономическому кризису, но руководство страны не собирается исправлять ситуацию, считает оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский.
"В Молдавии сильнейший экономический кризис, самая высокая инфляция в Европе и самые высокие цены на газ в регионе. Все обещания про альтернативные источники энергии и отказ от российского газа привели нашу страну к непомерному росту цен", — написал Нестеровский в своем Telegram-канале.
По его словам, единственная возможность улучшить экономическую ситуацию в стране и вместе с ней и благосостояние граждан — возобновление диалога с Российской Федерацией, в том числе для закупки газа.
"Но, действующая власть продолжает не замечать всех бед, которые они принесли нашей стране, и озабочены выслуживанием перед западными партнерами. Для простых людей национальный интерес заключается в улучшении качества жизни, а не в решении вопросов диверсификации, приведшей нашу страну к экономической и социальной катастрофе", — добавил депутат.
В Молдавии до конца прошлого года действовал режим чрезвычайного положения из-за проблем в энергетике. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Контракт с Energocom истекает в конце апреля.
https://1prime.ru/macroeconomics/20240212/843049878.html