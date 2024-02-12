КИШИНЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Отказ властей Молдавии от российского газа привел страну к сильному экономическому кризису, но руководство страны не собирается исправлять ситуацию, считает оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский. Молдавская оппозиция заявила, что местные аграрии не нужны рынку Евросоюза

"В Молдавии сильнейший экономический кризис, самая высокая инфляция в Европе и самые высокие цены на газ в регионе. Все обещания про альтернативные источники энергии и отказ от российского газа привели нашу страну к непомерному росту цен", — написал Нестеровский в своем Telegram-канале.

По его словам, единственная возможность улучшить экономическую ситуацию в стране и вместе с ней и благосостояние граждан — возобновление диалога с Российской Федерацией, в том числе для закупки газа.

"Но, действующая власть продолжает не замечать всех бед, которые они принесли нашей стране, и озабочены выслуживанием перед западными партнерами. Для простых людей национальный интерес заключается в улучшении качества жизни, а не в решении вопросов диверсификации, приведшей нашу страну к экономической и социальной катастрофе", — добавил депутат.

В Молдавии до конца прошлого года действовал режим чрезвычайного положения из-за проблем в энергетике. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Контракт с Energocom истекает в конце апреля.