МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает с 1 июня 2024 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке пиротехники, огнетушителей и средств противопожарной защиты, следует из соответствующего проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, и сообщения министерства. Минпромторг спрогнозировал хорошие новости на авторынке

"Проект постановления предусматривает проведение с 1 июня 2024 года по 28 февраля 2025 года (включительно) эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов пиротехнических изделий, огнетушителей ‎и средств обеспечения пожарной безопасности, участие в котором осуществляется на добровольной основе", — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, в рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения на товары средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки данной товарной группы. Оператором соответствующей информационной системы в рамках эксперимента выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".

Уточняется, что эксперимент никак не отразится на ценах на продукцию. Участие является добровольным, оборудование на время проведения тестирований и коды маркировки в рамках проведения эксперимента будут предоставляться безвозмездно.